В Украине уменьшился спрос на стройматериалы после значительного роста в 2023 году

Спрос на строительные материалы в 2024 году замедлился из-за низкой платежеспособности потребителей и недостаточного финансирования государственных программ восстановления после значительного роста в прошлом году.

Об этом отметили в ассоциации производителей стройматериалов, передает "Интерфакс-Украина".

"В целом по приблизительным объемам первая половина 2024 года почти коррелируется с показателями 2023 года - то есть чуда в увеличении спроса не произошло. Продажи конкретных товаров сегодня напрямую зависят от активности мелких частных застройщиков. Большой и действительно платежеспособный государственный или частный потребитель оптовых объемов существует в единичных экземплярах", - рассказал президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов Константин Салий.

По его словам, физические лица формируют основной объем реальных продаж стройматериалов, по которым завершена оплата. В то же время программы "5-7-9", "еОселя" и "еВідновлення" стимулируют нестабильные увеличения спроса, которые позволяют удерживать показатели реализации материалов на уровне 27-50% довоенного 2021 года, отметил эксперт.

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"При таких обстоятельствах улучшение климата на рынке не предвидится до конца 2024 года", - добавил Салий.

Между тем спрос на газобетон формируется преимущественно благодаря многоквартирному строительству, которое поддерживается программами восстановления, сообщил директор Всеукраинской ассоциации производителей автоклавного газобетона Олег Сиротин.

"Сейчас спрос на газобетон упал почти на 60% по сравнению с довоенным временем. Основной потребитель нашей продукции, физические лица, почти не строятся. Отрасль выживает в основном за счет многоквартирного жилищного строительства, в частности через государственные программы восстановления/компенсации пострадавшим лицам", - отметил он.

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По словам эксперта, на рост спроса положительно повлияло бы расширение госпрограммы "еОселя" на малоэтажные проекты небольших девелоперов, поскольку до войны этот сектор был основным потребителем газобетона.

"Газобетон используются в новом строительстве, поэтому для нас наиболее эффективной является государственная программа "еОселя". На втором по эффективности является "еВідновлення" для серьезно пострадавших строительных объектов, где надо строить новые стены. Влияние этих программ бесспорно положительное, но хотелось больших финансовых ресурсов под них со стороны государства и банков", - пояснил Сиротин.

По данным ассоциации "Укрцемент", потребление цемента в январе-июне 2024 года выросло до 3 млн тонн, что на 21,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время прогноз ассоциации на остаток года сдержанный.

"Самая большая проблема для производителей цемента - спрос. Спрос на продукцию резко упал, следовательно, упали и доходы, а расходы не сократились, наоборот - растут. Прогноз по потреблению цемента на 2024 год достаточно сдержанный. Мы имели ощутимый скачок в 2023 году. Было произведено 7,4 млн тонн цемента. В этом году году мы прошли сложное лето в вопросе электроэнергии. Поэтому, если в этом году достигнем 8 млн тонн, эт