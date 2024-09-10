В России закрывали московские аэропорты из-за атаки дронов – Bloomberg
Вторник, 10 сентября 2024, 11:25 -
Россия заявила, что во вторник сбила 144 беспилотника, в том числе в Московской области, где из-за атаки столичные аэропорты временно прекратили полеты.
Об этом пишет агентство Bloomberg.
Московские аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский временно приостановили работу, сообщила государственная информационная служба ТАСС.
Позже эти ограничения были сняты, сообщает ТАСС.
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В Брянской области, которая граничит с Украиной, средства противовоздушной обороны сбили 72 беспилотника, а еще 14 были остановлены за ночь в Курской области, сообщает Министерство обороны РФ.
Всего девять регионов РФ сообщили об атаках беспилотных летательных аппаратов.
Экономическая правда.
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