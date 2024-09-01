Камала Харрис планирует потратить рекордные $370 млн на покупку рекламы своей кампании

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Камала Харрис планирует потратить 370 млн долл на рекламу с начала сентября до выборов в США в ноябре. Ее кампания описывает это как крупнейшую покупку цифровой рекламы в истории американской политики.

Об этом сообщает Financial times.

Кампания Харрис заявила, что бронирует телевизионную рекламу на сумму 170 млн долл в период с 3 сентября по 5 ноября на национальном уровне и в ключевых штатах, где состоятся выборы, и еще 200 млн долл на цифровую рекламу.

"Эти резервы сосредоточены вокруг ранних инвестиций в наиболее востребованные издательства и платформы, такие как Hulu, Roku, YouTube, Paramount, Spotify и Pandora", - заявили в воскресенье в кампании Харриса.

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Осуществляя эти ранние бронирования, кампания обеспечила себе наиболее премиальный инвентарь, зафиксировав значительно более эффективные цены, - добавили в команде Харрис.

Напомним:

Meta в пятницу 23 августа обнаружила попытки взлома аккаунтов WhatsApp американских чиновников из администраций президента, Джо Байдена и бывшего президента Дональда Трампа, обвинив в этом иранскую хакерскую группу.

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Экономическая правда