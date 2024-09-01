Дуда снова заговорил о компенсации для Польши за Вторую мировую войну

Президент Польши Анджей Дуда во время посещения города Велюнь, который подвергся мощной бомбардировке 1 сентября 1939 года, заявил о необходимости выплаты компенсации стране за последствия Второй мировой войны.

Его заявление приводит RMF24, сообщает "Европейская правда".

Дуда отметил, что "прощение и признание вины – это одно, а возмещение нанесенного ущерба – другое".

"И этот вопрос до сих пор не решен и никогда не был решен в течение 80 лет, считая весь период после Второй мировой войны. Я твердо верю, что он будет решен, потому что никто никогда не отказывался от ожидания, что если кто-то просто пришел и что-то нам разрушил, то он должен нам вернуть это или заплатить за это", – добавил польский президент.

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Он сказал, что "все, что мы потеряли за более чем 40 лет пребывания за „железным занавесом", нам никто не ответит и никто не возместит".

"Но за те подсчитанные потери, которые мы понесли в результате войны и нападения, возмещение не только возможно, но и должно быть. Мы, поляки, этого ожидаем", – подчеркнул Дуда.

Как известно, партия "Право и справедливость" во время пребывания у власти в Польше нередко использовала выпады в адрес Германии как элемент политики. Среди прочего, тогда польские власти требовали от Германии послевоенных репараций объемом более триллиона евро. Берлин отклонил требование, настаивая, что вопрос уже был решен серией послевоенных договоренностей.

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Новое правительство во главе с Дональдом Туском отказалось от идеи репараций, однако глава МИД Радослав Сикорский призвал Берлин найти альтернативное "креативное решение".

Опросы свидетельствуют, что большинство поляков все же считают, что Германия до сих пор должна Польше компенсации за все нанесенные бедствия.

Европейская правда