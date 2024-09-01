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Нацбанк третью неделю подряд не покупает валюту

Воскресенье, 1 сентября 2024, 12:00 - Владимир Туник-Фриз

За неделю с 26 по 30 августа Национальный банк Украины продал на межбанке 646,3 млн долл, при этом не покупал валюту.

Об этом известно из статистики НБУ.

Согласно данным, с 26 по 30 августа Нацбанк продал 624,5 млн долл, что на 21,8 млн долл больше, чем на прошлой неделе. При этом, в течение недели Нацбанк не покупал валюту.

Всего с начала года Нацбанк продал 20,3 млрд долл, тогда как купил 118,6 млн долл. 

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Ранее сообщалось, что Правление Национального банка 25 января приняло решение оставить учетную ставку на уровне 15%. Как отмечают, это решение связано с необходимостью дальнейшего поддержания курсовой устойчивости, сохранения умеренной инфляции в 2024 году и ее приведения к целевому диапазону 5%.

2 октября 2023 года Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года официальный курс доллара начал меняться - впервые с июля 2022-го.

Напомним:

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За неделю с 19 по 23 августа Национальный банк Украины продал на межбанке 624,5 млн долл, при этом не покупал валюту.

Экономическая правда

экономика НБУ межбанк
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