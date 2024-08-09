Стартовал отбор представителей в совет по восстановлению "Охматдета"

Стартовал отбор семи представителей общественных организаций в состав совета по восстановлению НДСБ "Охматдет".

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Отбор пройдет методом рейтингового голосования персональным составом совета, сформированным на первом этапе формирования совета.

Напомним:

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Совет будет состоять из 15 человек. Персональный состав будет утвержден приказами Минздрава в два этапа.

На первом этапе в состав совета войдут представители:

благотворителей, которые сделали наибольшие пожертвования, организаторов сбора, которые обеспечили наибольшую сумму сбора, а также дали согласие на участие в деятельности совета по восстановлению (6 человек);

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Минздрав (1 человек);

НДСБ "Охматдет" (1 человек).

Второй этап будет включать отбор семи представителей общественных объединений, их союзов, благотворительных организаций.

В июле БО "Благотворительный фонд "Охматдет" выбрал ООО "Буд-технолоджи" победителем тендера за 307 млн грн на ремонт корпуса больницы, который получил повреждения от ракетного обстрела в июле.

В дальнейшем стало известно, что тендер на восстановление "Охматдета" отменят и проведут заново на Prozorro.

5 августа стало известно, что "Охматдет" планирует потратить 14 миллионов на консультанта по ремонту и технадзор. Эти тендеры тоже отменят.