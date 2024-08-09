Правительство продлило упрощение ввоза энергетических товаров
Кабинет министров принял постановление, которое освобождает таможенные органы от необходимости предоставлять подтверждение уплаты таможенных платежей, ведь они были перед этим отменены.
Об этом сообщает пресс-служба Правительственного портала.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля правительство продолжило децентрализацию энергосистемы утвердив постановление, которое убирает ненужные ограничения при ввозе энергетического оборудования.
"В Украине уже действует закон о том, что энергооборудование завозится без пошлины и НДС. В частности, таможенным органам больше не нужно будет предоставлять обеспечение уплаты таможенных платежей", – отметил Шмыгаль.
Он также добавил, что упрощение процедуры необходимо, чтобы нужное для украинской энергетики оборудование максимально быстро, без задержек и дополнительных платежей завозилось в Украину.
В то же время Шмыгаль сообщил, что правительство приняло решение об активизации программы установки альтернативной энергетики в админзданиях, больницах и школах.
"Речь прежде всего о солнечных панелях на крышах, а также установке установок хранения энергии. Это задача как для министерств, так и для всех местных руководителей. Должны выйти на уровень, когда максимальное количество больниц, админзданий и школ являются автономными", – пояснил он.
Напомним:
Оборудование для ветровых электростанций не вошло в список льготного импорта, который приняла Верховная Рада.
Верховная Рада проголосовала за освобождение от пошлин и НДС оборудования для энергетики, которое ввозится в Украину.