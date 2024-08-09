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Правительство продлило упрощение ввоза энергетических товаров

Пятница, 9 августа 2024, 17:00 - Алексей Артемчук

Кабинет министров принял постановление, которое освобождает таможенные органы от необходимости предоставлять подтверждение уплаты таможенных платежей, ведь они были перед этим отменены.

Об этом сообщает пресс-служба Правительственного портала.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля правительство продолжило децентрализацию энергосистемы утвердив постановление, которое убирает ненужные ограничения при ввозе энергетического оборудования.

"В Украине уже действует закон о том, что энергооборудование завозится без пошлины и НДС. В частности, таможенным органам больше не нужно будет предоставлять обеспечение уплаты таможенных платежей", – отметил Шмыгаль.

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Он также добавил, что упрощение процедуры необходимо, чтобы нужное для украинской энергетики оборудование максимально быстро, без задержек и дополнительных платежей завозилось в Украину.

В то же время Шмыгаль сообщил, что правительство приняло решение об активизации программы установки альтернативной энергетики в админзданиях, больницах и школах.

"Речь прежде всего о солнечных панелях на крышах, а также установке установок хранения энергии. Это задача как для министерств, так и для всех местных руководителей. Должны выйти на уровень, когда максимальное количество больниц, админзданий и школ являются автономными", – пояснил он.

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Напомним:

Оборудование для ветровых электростанций не вошло в список льготного импорта, который приняла Верховная Рада.

Верховная Рада проголосовала за освобождение от пошлин и НДС оборудования для энергетики, которое ввозится в Украину.

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