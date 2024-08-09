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Кабмин назначил нового первого заместителя Галущенко

Пятница, 9 августа 2024, 16:15 - Виктор Волокита
 
Юрий Шейко

Кабинет Министров назначил Юрия Шейко первым заместителем министра энергетики. 

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Как известно, ранее Шейко работал на должности временно исполняющего обязанности первого вице-президента - технического директора, и. о. члена правления НАЭК "Энергоатом". 

Кроме того, согласно сообщению Мельничука, Денис Денищенко назначен заместителем председателя Луганской областной государственной администрации.

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Напомним: 

Экс-заместитель Галущенко Юрий Власенко возглавил Нацкомиссию по тарифам. 

Экономическая правда

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Минэнергетики
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