Кабмин назначил нового первого заместителя Галущенко

Юрий Шейко

Кабинет Министров назначил Юрия Шейко первым заместителем министра энергетики.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Как известно, ранее Шейко работал на должности временно исполняющего обязанности первого вице-президента - технического директора, и. о. члена правления НАЭК "Энергоатом".

Кроме того, согласно сообщению Мельничука, Денис Денищенко назначен заместителем председателя Луганской областной государственной администрации.

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Экс-заместитель Галущенко Юрий Власенко возглавил Нацкомиссию по тарифам.

Экономическая правда

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