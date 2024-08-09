Кабмин назначил нового первого заместителя Галущенко
Пятница, 9 августа 2024, 16:15 -
Кабинет Министров назначил Юрия Шейко первым заместителем министра энергетики.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
Как известно, ранее Шейко работал на должности временно исполняющего обязанности первого вице-президента - технического директора, и. о. члена правления НАЭК "Энергоатом".
Кроме того, согласно сообщению Мельничука, Денис Денищенко назначен заместителем председателя Луганской областной государственной администрации.
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Напомним:
Экс-заместитель Галущенко Юрий Власенко возглавил Нацкомиссию по тарифам.
Экономическая правда
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