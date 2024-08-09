В Украине зарегистрировали два новых индустриальных парка

В Житомирской и Львовской областях появятся два новых индустриальных парка.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Так, правительство решило включить парки "Ма'рижаны" и "Добросин Инвест Парк" в реестр индустриальных парков на заседании 9 августа.

Индустриальный парк "Ма'рижаны" с Житомирщины будет заниматься производством текстиля, нетканых и строительных материалов, а также ведения научно-технической деятельности.

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Концепция парка предусматривает создание 750 рабочих мест и инвестиции, общим объемом почти 2 млрд грн.

В то же время на территории индустриального парка "Добросин Инвест Парк" из Львовщины будут работать предприятия легкой промышленности, по изготовлению пластмассовых и металлических изделий, пищевой продукции, деревообработки и других видов деятельности.

Концепция парка предусматривает создание до 500 новых рабочих мест и привлечение 1,6 млрд грн инвестиций.

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Напомним:

В государственном бюджете предусмотрен 1 млрд гривен на стимулирование создания индустриальных парков.

Предоставление средств происходит на безвозвратной основе (50% сметной стоимости) управляющим компаниям индустриальных парков для обустройства или строительства инженерно-транспортной инфраструктуры, а также возмещения 50% стоимости присоединения к электрическим сетям.

Управляющие компании индустриальных парков с деоккупированных территорий смогут реализовывать проекты в софинансировании 80 на 20.

Количество работающих индустриальных парков (ИП) в Украине до конца 2024 года может увеличиться как минимум до 20 (на сегодня уже работают 15), а в 2025 году их может работать не менее 30.

Сейчас в Реестр индустриальных парков внесено 86 парков, в частности в 2024 году - 18.

Индустриальные парки могут получить до 150 млн господдержки на развитие инфраструктуры.

Экономическая правда