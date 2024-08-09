Компания-разработчик monobank уплатила налогов на полмиллиарда
Пятница, 9 августа 2024, 15:54 -
Fintech Band, разработчик monobank, уплатил 500 млн грн налогов за первую половину 2024 года.
Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.
По его словам, сумма уплаченных налогов группой ІТ-компаний за 2023 год составила 1 млрд грн.
"Мы платим все налоги и гордимся этим", - добавил Гороховский.
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Напомним:
Компания Fintech Band, которая является поставщиком ІТ-решений для проекта monobank, в 2023 году уплатила налогов в украинский бюджет на общую сумму 1,032 млрд грн.
Экономическая правда.
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