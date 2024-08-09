Все разделы
Укр / Рус

Компания-разработчик monobank уплатила налогов на полмиллиарда

Пятница, 9 августа 2024, 15:54 - Артур Крыжный

Fintech Band, разработчик monobank, уплатил 500 млн грн налогов за первую половину 2024 года.

Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

По его словам, сумма уплаченных налогов группой ІТ-компаний за 2023 год составила 1 млрд грн.

"Мы платим все налоги и гордимся этим", - добавил Гороховский.

Реклама:

Напомним:

Компания Fintech Band, которая является поставщиком ІТ-решений для проекта monobank, в 2023 году уплатила налогов в украинский бюджет на общую сумму 1,032 млрд грн.

Экономическая правда.

Реклама:
Monobank налоги
Реклама:
Материалы по теме
Monobank запустил сервис для бизнеса с бесплатными переводами и игрой "Косынка" 22 июля 2024, 09:26
Monobank попал в рейтинг лучших финтех-компаний мира 12 июля 2024, 15:02
Украинцы собрали 300 миллионов для "Охматдета": сбор United24 и monobank закрыт 10 июля 2024, 12:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте