Компания-разработчик monobank уплатила налогов на полмиллиарда

Fintech Band, разработчик monobank, уплатил 500 млн грн налогов за первую половину 2024 года.

Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

По его словам, сумма уплаченных налогов группой ІТ-компаний за 2023 год составила 1 млрд грн.

"Мы платим все налоги и гордимся этим", - добавил Гороховский.

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Напомним:

Компания Fintech Band, которая является поставщиком ІТ-решений для проекта monobank, в 2023 году уплатила налогов в украинский бюджет на общую сумму 1,032 млрд грн.

Экономическая правда.

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