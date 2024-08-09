Кабмин направит 2,7 млрд на экспериментальное восстановление 4-х населенных пунктов - Шмыгаль 

Правительство дало поручение Мининфраструктуры о необходимости быстро проработать и направить безотлагательно на комплексное восстановление четырех населенных пунктов 2,7 млрд грн.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Речь идет о Ягодном на Черниговщине, Посад-Покровском на Херсонщине, Циркунах в Харьковской области, Тростянце на Сумщине.

Шмыгаль напомнил, что в прошлом году правительство начало экспериментальный проект по комплексному восстановлению ряда населенных пунктов.

Реклама:

Средства должны пойти на восстановление критической инфраструктуры, ремонт и строительство новых жилых домов, детских садов, амбулаторий, защитных сооружений и административных зданий.

Кроме того, как сообщил Шмыгаль, правительство уполномочило первого заместителя Мининфраструктуры продлить соглашение с ЕИБ для развития системы водоснабжения и водоотведения в Николаеве.

Экономическая правда

Реклама: