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Кабмин направит 2,7 млрд на экспериментальное восстановление 4-х населенных пунктов - Шмыгаль 

Пятница, 9 августа 2024, 15:02 - Виктор Волокита
 

Правительство дало поручение Мининфраструктуры о необходимости быстро проработать и направить безотлагательно на комплексное восстановление четырех населенных пунктов 2,7 млрд грн.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. 

Речь идет о Ягодном на Черниговщине, Посад-Покровском на Херсонщине, Циркунах в Харьковской области, Тростянце на Сумщине.

Шмыгаль напомнил, что в прошлом году правительство начало экспериментальный проект по комплексному восстановлению ряда населенных пунктов. 

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Средства должны пойти на восстановление критической инфраструктуры, ремонт и строительство новых жилых домов, детских садов, амбулаторий, защитных сооружений и административных зданий.

Кроме того, как сообщил Шмыгаль, правительство уполномочило первого заместителя Мининфраструктуры продлить соглашение с ЕИБ для развития системы водоснабжения и водоотведения в Николаеве.

Экономическая правда

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Шмыгаль правительство Кабмин
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