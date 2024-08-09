В Национальной транспортной модели Украины произошли изменения 

В разработанную при финансовой поддержке ЕС Национальную транспортную модель Украины (НТМУ) после обновления включены Трансъевропейские транспортные сети (TEN-T) и сети внутренних водных путей Украины.

Об этом сообщил руководитель проекта ЕС "Поддержка органов власти Украины в разработке Национальной транспортной модели и мастер-плана" Аднан Рахман, передает "Интерфакс-Украина".

"Национальная транспортная модель Украины была завершена в прошлом году. Однако работа над ее расширением и совершенствованием продолжается. НТМУ была расширена за счет включения Трансъевропейских транспортных сетей (TEN-T), сети внутренних водных путей Украины и содержит самые актуальные данные", - сообщил Рахман.

В предыдущую версию модели, разработанную до войны, внутренние водные пути не были включены.

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"На этом этапе мы добавили в модель все внутренние водные пути Украины. Также включили все шлюзы, что очень важно, поскольку именно шлюзы определяют пропускную способность и маршруты для судоходства.

Теперь модель можно использовать для анализа потоков, преимущественно грузовых, по внутренним водным путям. Чего стратегически не хватает, так это информации о транспортных расходах", - отметил Рахман.

Он добавил, что разработчики обратились в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры (Минвостокразвития), чтобы то запросило информацию о транспортных расходах у компаний, осуществляющих перевозки внутренним водным транспортом.

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"Информация о транспортных расходах, в частности при перевозке внутренним водным транспортом, - это основная информация. Без нее мы не можем смоделировать, как осуществляется выбор между различными видами транспорта", - отметил эксперт.

На данном этапе группа проекта работает над подготовкой Минвостокразвития к принятию и использованию НТМУ, поскольку, по словам Рахмана, министерство нуждается в квалифицированных и компетентных специалистах для эффективного поддержания, обновления и использования модели.

Сейчас идет разработка плана создания подразделения аналитической поддержки министерства для работы с ней.

Среди вариантов рассматривается возможность его создания в рамках министерства или одной из подведомственных организаций, например, подчиненного ему предприятия в сфере автомобильного транспорта или АО "Укрзализныця".

Напомним:

Проект "Поддержка органов власти Украины в разработке национальной транспортной модели и мастер-плана" реализуется при финансовой поддержке ЕС, выделена помощь 4,7 млн евро, период реализации 02.07.2018 - 31.10.2024.

Разработка НТМУ как инструмента, обеспечивающего поддержку планирования инвестиций в транспортный сектор Украины, начата в 2018 году.