"Укргидроэнерго" заказало проект защиты для разрушенной ГЭС за 200 миллионов

ЧАО "Укргидроэнерго" 29 июля заключило соглашение с ЧАО "Укргидропроект" о проектных работах по Днепровской ГЭС на 197,9 млн грн.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на "Прозорро".

До конца 2025 года должны выполнить проектные работы "Строительство сооружения для защиты здания ГЭС-2 Днепровской ГЭС филиала "Днепровская ГЭС". Детали неизвестны, потому что закупку провели без торгов с обоснованием "Украинская Освободительная Война" и не обнародовали текст договора.

ДнепроГЭС в Запорожье получила серьезные повреждения в результате ракетной атаки 22 марта 2024 года.

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В "Укргидроэнерго" сообщили о попадании в ГЭС-1 и ГЭС-2, которые разрушили машинный зал и электрическое оборудование.

Харьковское ЧАО "Укргидропроект" возглавляет Вадим Крайник, а владеет ею Саркис Симовьян.

Симовьян был президентом банка "Грант", находится среди числа его учредителей и сейчас.

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Банк "Грант" фигурировал в скандале с мошенничеством в 2016 году. Нацбанк установил, что со счетов 14 юридических лиц - клиентов банка с февраля 2014 года по апрель 2015 года осуществлялись финансовые операции по снятию наличных на общую сумму 172 млн грн.

По данным системы "YouControl", "Укргидропроект" входит в группу семьи Симовьян, подавляющее большинство компаний которой занимаются недвижимостью.

Кроме того, семья Симовьян владеет проектно-инжиниринговым комплексом "Грант" и несколькими охранными компаниями.

Напомним:

Каневская гидроаккумулирующая электростанция должна быть недосягаемой для врага и есть планы построить ее под землей.

Экономическая правда