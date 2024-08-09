Россияне разрушили отделение "Новой почты" в Константиновке

Новая почта

В результате прицельного удара россиян по торговому центру в Константиновке было разрушено отделение "Новой почты".

Об этом сообщает пресс-служба "Новой почты".

"В Константиновке в результате прицельного удара россиян по торговому центру полностью разрушено наше отделение", - говорится в сообщении.

Компания пишет, что сотрудники живы, но у одного из них контузия. Его госпитализировали.

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"Предварительно - часть посылок уцелела. Оценочная стоимость уничтоженного груза будет компенсирована клиентам в полном объеме", - добавили в пресс-службе.

Напомним:

Российские оккупанты нанесли удар по Константиновке в Донецкой области, в частности, попали в супермаркет - там бушует пожар, 4 человека погибли и 24 получили ранения.

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Экономическая правда.