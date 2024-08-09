Россияне разрушили отделение "Новой почты" в Константиновке
Пятница, 9 августа 2024, 13:57 -
В результате прицельного удара россиян по торговому центру в Константиновке было разрушено отделение "Новой почты".
Об этом сообщает пресс-служба "Новой почты".
"В Константиновке в результате прицельного удара россиян по торговому центру полностью разрушено наше отделение", - говорится в сообщении.
Компания пишет, что сотрудники живы, но у одного из них контузия. Его госпитализировали.
Реклама:
"Предварительно - часть посылок уцелела. Оценочная стоимость уничтоженного груза будет компенсирована клиентам в полном объеме", - добавили в пресс-службе.
Напомним:
Российские оккупанты нанесли удар по Константиновке в Донецкой области, в частности, попали в супермаркет - там бушует пожар, 4 человека погибли и 24 получили ранения.
Реклама:
Экономическая правда.
Реклама: