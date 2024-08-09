В Минцифре утверждают, что в сотрудничестве с НАБУ сэкономили 3,3 млрд на дронах

Украина сэкономила 3,3 млрд грн на дронах благодаря сотрудничеству Минцифры и Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Согласно сообщению, НАБУ опубликовало отчет о деятельности за последние полгода. Одна из наиболее эффективных сфер - закупки БпЛА в рамках армии дронов.

Отмечается, что Госспецсвязи предоставляет детективам доступ к CRM-системе, где есть все контракты по дронам. Они видят статус по всем закупкам: производителей, стоимость и все детали по контракту. НАБУ может анализировать каждую закупку.

Реклама:

"Также по рекомендации НАБУ для определения справедливых цен на украинские дроны создали supply chain. Это отдельные команды, которые совместно с НАБУ и журналистами исследуют ценообразование в сфере БпЛА", - говорится в сообщении.

Федоров также рассказал, что для управления поставками используются инструменты от немецкой технологической компании SAP. Это позволило управлять сроками поставки, отслеживать движение дронов от производителя до передовой. То есть чтобы беспилотники поступали к бойцам, а не лежали на складах.

Еще, как утверждает министр, есть важное решение правительства, которое также является следствием рекомендаций НАБУ: если производитель завысил стоимость дронов, то он должен на разницу с реальной ценой или допоставлять дроны, или вернуть собственно разницу.

Реклама:

Федоров также рассказал, что для управления поставками используются инструменты от немецкой технологической компании SAP. Это позволило управлять сроками поставки, отслеживать движение дронов от производителя до передовой. То есть чтобы беспилотники поступали к бойцам, а не лежали на складах.

Еще, как утверждает министр, есть важное решение правительства, которое также является следствием рекомендаций НАБУ: если производитель завысил стоимость дронов, то он должен на разницу с реальной ценой или допоставлять дроны, или вернуть собственно разницу.

Такой подход дал результат более чем на 3,3 миллиарда гривен:

Силы обороны дополнительно получили 18 413 дронов на сумму более 1,8 миллиарда гривен;

Государству вернули почти 1,5 миллиарда гривен.

Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году украинские производители уже законтрактовали миллион дронов, и эта цифра будет расти.

Экономическая правда