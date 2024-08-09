Говорить о регистрации уголовного производства по "Охматдету" пока преждевременно - НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит расследование относительно возможного неправомерного использования средств фонда "Охматдет", но об уголовном производстве говорить преждевременно.

Об этом сообщил директор НАБУ Семен Кривонос на брифинге.

"Мы изучаем причастность субъектов, которые подследственные НАБУ, к возможным неправомерным действиям, связанным с использованием средств фонда "Охматдет". Говорить о регистрации уголовного производства пока преждевременно", - сообщил представитель НАБУ.

Ранее, "Благотворительный фонд "Охматдет" выбрал "Буд-технолоджи" победителем тендера на ремонт корпуса больницы. Из 14 участников конкурса это было третье по дороговизне предложение в размере 307 млн гривен.

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Десяток других участников предложили выполнить работы значительно дешевле - от 42 до 286 млн грн. Однако ни с одним из них заказчик переговоров не вел.

По данным СМИ, "Буд-технолоджи" входит в группу Sensar запорожского застройщика Марка Марченко. Компания зарегистрирована в Запорожье и ранее в государственных тендерах участия не принимала.

Как опыт выполнения аналогичных работ фирма загрузила договор подряда с ООО "Крам-инвест" на строительные работы в клинике в Запорожье.

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Из публичного сообщения о строительстве запорожской клиники "UniClinic" известно, что оно было реализовано компанией-застройщиком Sensar Марка Марченко.

Впоследствии, Министерство здравоохранения обратилось в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок тендера на ремонт корпуса больницы "Охматдет".

Наконец, в Минздраве заявили, что тендер на восстановление "Охматдета" отменят и проведут заново на Prozorro.

Экономическая правда.