Украина увеличила товарооборот на 9 миллиардов долларов: чем торговали больше всего

В течение июля экспорт из Украины вырос на 3,1 млрд долл, импорт - на 5,9 млрд долл за июль.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Отмечается, что товарооборот Украины составил 61,7 млрд долл за семь месяцев 2024 года, увеличившись на 9 млрд долл за июль.

Импорт в Украину вырос до 39,1 млрд долл (+5,9 млрд долл за июнь). Экспорт из Украины - до 22,6 млрд долл (+3,1 млрд долл).

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Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину: Китай - 7,7 млрд долл, Польша - 4 млрд долл и Германия - 3,1 млрд долл.

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу - на 2,4 млрд долл, Испанию - на 1,8 млрд долл, Китай - на 1,8 млрд долл.

В общих объемах завезенных в январе-июле 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров:

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машины, оборудование и транспорт - 13,4 млрд долл;

продукция химической промышленности - 6,9 млрд долл;

топливно-энергетические - 5,1 млрд долл.

При таможенном оформлении этих товаров в бюджет уплачено 230,5 млрд грн таможенных платежей.

В тройку товаров, наиболее экспортируемых из Украины, вошли:

продовольственные товары - 14,1 млрд долл;

металлы и изделия из них - 2,5 млрд долл;

минеральные продукты - 2 млрд долл.

За семь месяцев 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 168,1 млн грн.

Напомним:

За первое полугодие 2024 года товарооборот Украины достиг $52,7 млрд. В страну импортировали товаров на сумму $33,2 млрд, а экспортировали - на $19,5 млрд.

Экспорт Украины за январь - май 2024 года составил 16,8 миллиарда долл, чуть больше чем за аналогичный период прошлого года, а импорт составил 27,5 миллиарда долл.