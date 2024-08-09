Правительство планирует разрешить резидентство в "Дія.City" для производителей биопротезов

Кабмин в пятницу, 9 августа, рассмотрит возможность разрешить компаниям, которые занимаются бионическим протезированием и предоставляют услуги по обслуживанию и ремонту таких протезов, стать резидентами "Дія.City".

Об этом говорится в проекте постановления КМУ, которое есть в распоряжении ЭП.

Согласно постановлению компании, занимающиеся бионическим протезированием, а именно разработка (проектирование/конструирование), производство, реализация бионических протезов и их обслуживанием и ремонтом могут становиться резидентами правового режима "Дія.City".

Также речь идет о компаниях, производящих протезы с внешним источником энергии, протезы повышенной функциональности и конструкций протезов конечностей и ортезов, позволяющих компьютерного управления изделием и программирования его параметров.

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"В Украине на сегодня функционирует мало компаний, производящих такое протезирование, а потому возникла необходимость в поддержке таких компаний и привлечении к производству бионического ионического протезирования новых компаний, в связи с чем возникла потребность в принятии соответствующих мер...", – говорится в документе.

Добавляется, что ориентировочно с начала большой войны количество лиц, которым ампутированы конечности, насчитывает цифру от 50 тысяч до 70 тысяч человек и среди них по статистике 32-34% имеют хотя бы одну ампутацию верхней конечности.

"Дія.City" - специальный правовой режим для ІТ-бизнеса, действующий в Украине с февраля 2022 года. Он предлагает альтернативу ФЛП, вводя статус гиг-контрактора, который платит 22% ЕСВ от минимальной зарплаты, 5% НДФЛ и 1,5% военного сбора. Реклама:

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Хищения, "мертвые души" и компании-прокладки. Как работает темная часть рынка протезирования?

Напомним:

Более 200 компаний, работающих в области defense-tech, присоединились к украинскому IT-кластеру "Дія.City".

Во Львове открыли крупнейший в стране Центр протезирования и ортезирования UNBROKEN, который будет обеспечивать более 1200 пациентов в год современными протезами.