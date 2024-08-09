В общественном транспорте Киева не работали валидаторы: работу возобновили

По техническим причинам в наземном общественном транспорте Киева временно не работали валидаторы: сейчас работу возобновили.

Об этом сообщает КГГА.

Оплата за проезд в наземном общественном транспорте происходила только через сервис виртуальной валидации в городском приложении "Киев Цифровой".

Впоследствии специалисты обнаружили причину нарушения. Работу валидаторов в наземном общественном транспорте полностью восстановили.

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Экономическая правда.