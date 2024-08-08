Кредитные долги россиян достигли очередного рекорда - росСМИ

По итогам июня общая сумма кредитов россиян в банках превысила 40 трлн руб (0.46 трлн долл).

Об этом сообщает The Moscow Times, со ссылкой на данные Центробанка.

По состоянию на 1 июля банковские кредиты россиян составляли 38,9 трлн руб. Кроме них есть еще кредиты, прежде всего ипотека, перепакованная в ценные бумаги - их, по данным ЦБ, еще более 1,4 трлн руб. В целом получается 40,3 трлн руб.

Из них чуть больше половины (21,2 трлн руб, 0.24 трлн долл) приходится на ипотеку, 15,2 трлн руб. - на потребительские займы, 2,2 трлн - автокредиты, 1,7 трлн - другие займы и проценты.

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Отмечается, что только за июнь 2024 года долг россиян перед банками увеличился на триллион.

Столь быстрый рост был вызван приближающимся сворачиванием льготной ипотеки (самая популярная программа с июля прекратила действовать, еще две переформатированы) - люди спешили успеть взять кредит - и, как ни странно, высокими ставками.

Из-за них сократилось досрочное погашение кредитов: гораздо выгоднее стало размещать деньги на депозитах, ставки по которым сейчас выше, чем по старым кредитам.

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В сообщении добавляют, что по той же логике люди стали активнее пользоваться кредитными картами, с льготным периодом, отмечал Центробанк.

К началу этого года пользователей кредиток впервые стало больше, чем людей с кредитом наличными, обращал внимание ЦБ, и сейчас это один из самых быстрорастущих сегментов. За первое полугодие весь розничный портфель Сбербанка вырос на 8,1%, а карточный - на 22% (до 1,9 трлн руб.),

Напомним:

За первые шесть месяцев 2024 года общий объем выданных россиянам кредитов впервые достиг 37 трлн рублей (268 миллиардов долларов), увеличившись на 10% с начала года.