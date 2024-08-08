Россия не согласовала план пивоваренной компании выйти из страны и продать бизнес

AB InBev согласилась продать долю в российском совместном предприятии стоимостью 1,3 млрд долл своему турецкому партнеру Anadolu Efes, но Кремль выступил против.

Об этом сообщает Financial Times.

Москва отклонила сделку, с помощью которой турецкая пивоваренная компания Anadolu Efes должна была приобрести долю AB InBev в российском совместном предприятии стоимостью 1,3 млрд долл.

Anadolu Efes, которая впервые согласовала сделку с пивоваром Budweiser и Stella Artois в декабре, заявила в четверг, что российские власти сообщили ей, что текущая структура сделки не была одобрена.

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Отмечается, что компании заявили о пересмотре решения и что обычные операции будут продолжаться под руководством Anadolu Efes.

Решение России заблокировать сделку появилось на фоне повышенного беспокойства тем, что страна, на которую США, ЕС и другие страны наложили санкции из-за войны в Украине, захватит еще больше зарубежных активов.

В прошлом году Москва взяла под контроль российские дочерние компании Danone и пивоварни "Балтика" компании Carlsberg.

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Сделка позволила бы бельгийско-бразильской пивоваренной компании AB InBev выйти из страны. Anadolu Efes и AB InBev создали совместное предприятие в 2018 году.

Напомним:

Американский производитель машин Caterpillar 14 июня завершил передачу своих российских активов армянскому инвестиционному фонду Balchug Capital.