НБУ ввел в обращение новую 10-гривневую монету, посвященную войскам связи

В обращении появится монета, посвященная войскам связи и кибербезопасности Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Ее презентация прошла 8 августа 2024 года, в День войск связи.

Аверс монеты – идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года, на нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и герб Украины.

Реклама:

На реверсе монеты по кругу содержатся надписи "ВОЕНСВЯЗИ И КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ ВСУ" и лозунг ее военнослужащих: "СИЛЬНЫЕ ДЕРЖАТЬ СВЯЗЬ!".

Напомним:

Национальный банк будет постепенно подкреплять оборотными памятными монетами банки и СИТ-компании для дальнейшей их выдачи клиентам. Эти монеты будут приниматься от клиентов как обычные оборотные монеты номиналом 10 гривен. Постепенно в наличное обращение будет введено почти 10 млн. штук таких оборотных памятных монет.

Реклама:

Экономическая правда