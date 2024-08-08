Украина продаст газобетонные заводы Аэрок, которые принадлежали россиянину

Бывший украинский бизнес россиянина Молчанова Аэрок продадут с аукциона на Prozorro.Продажи.

Об этом сообщает председатель ФГИУ Виталий Коваль.

Стартовая цена на аукционе по приватизации 100% ООО "Аэрок", который когда-то принадлежал россиянину Молчанову, составит 965,33 млн грн.

Отмечается, что будущий покупатель должен будет сохранить основной вид деятельности компании, выплатить долги перед работниками и бюджетом и не допустить сокращений в течение полугода.

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Аэрок - один из ключевых игроков на украинском рынке газобетона. Владеет двумя заводами в Украине: в Обухове и Березани Киевской области, которые не работают с июля 2022 года. Также компания имеет недостроенный завод в городе Стрый Львовской области.

Напомним:

Кабинет министров включил в перечень объектов большой приватизации два конфискованных российских предприятия: производителя стройматериалов ООО "АЭРОК" и Демуринский горно-обогатительный комбинат.

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