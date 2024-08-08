АРМА ищет управителя для санатория, который оценили в 27 миллионов

Национальное агентство по управлению активами (АРМА) объявляет отбор управляющего для санатория в Закарпатье.

Об этом сообщила глава агентства Елена Дума.

Санаторий расположен в селе Солочин Свалявского района Закарпатской области. Тендер уже открыт для предложений на Prozorro.

По информации главы агентства, санаторий передан в управление АРМА на основании определения следственного судьи Печерского районного суда г. Киева. Рыночная стоимость активов составляет 26,7 млн. грн.

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Санаторий включает в себя различные объекты недвижимости: административно-бытовой корпус, клуб-столовую общей площадью 1185 кв.м., спальный корпус площадью 3020,6 кв.м., овощехранилище, ЗТП, склад площадью 505,2 кв.м., почту, жилой дом, котельную площадью 217,2 кв.м., бювет, цех площадью 414,3 кв. м., очистные сооружения, насосное, ограждение и дорожку.

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Хозяйственный суд города Киева отказал в удовлетворении иска ООО "Нефтегаз Ойл Трейдинг" к ООО "Глуско Ритейл" о взыскании 6,7 млн ​​грн. расходов по охрану.

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Экономическая правда