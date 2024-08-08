Бизнес просит 40 миллиардов на энергооборудование: какие возможности откроют льготные кредиты
Банки получили от бизнеса заявок на 40,1 млрд грн на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Отмечается, что украинские банки получили от бизнеса 1356 заявок на 40,1 млрд грн на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры с июня, когда начали действовать программы льготных кредитов на покупку энергооборудования.
Одобрены заявки на сумму 3,97 млрд грн - это уже подписанные соглашения и те, которые будут вскоре подписаны. Выдано кредитов на 607 млн грн.
Сообщается, что за счет уже предоставленных займов бизнес увеличит энергомощность на 50 МВт.
Предложения банков учитывают потребности различных категорий малого, среднего и крупного бизнеса. В частности, предприниматели могут привлекать финансирование как для проектов строительства солнечных, ветровых или биогазовых станций, так и для строительства газотурбинных и газопоршневых электростанций, приобретение промышленных аккумуляторов, накопителей и т.д., уточняют в НБУ.
Также льготные кредиты на энергооборудование популярны и среди населения - украинцы подали в банки около 6000 заявок. Получили кредиты на 27 млн грн.
Напомним:
С начала действия программ восстановления энергетических возможностей банки одобрили заявки на сумму 3,6 млрд гривен.