Бизнес просит 40 миллиардов на энергооборудование: какие возможности откроют льготные кредиты

Банки получили от бизнеса заявок на 40,1 млрд грн на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что украинские банки получили от бизнеса 1356 заявок на 40,1 млрд грн на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры с июня, когда начали действовать программы льготных кредитов на покупку энергооборудования.

Одобрены заявки на сумму 3,97 млрд грн - это уже подписанные соглашения и те, которые будут вскоре подписаны. Выдано кредитов на 607 млн грн.

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Сообщается, что за счет уже предоставленных займов бизнес увеличит энергомощность на 50 МВт.

Предложения банков учитывают потребности различных категорий малого, среднего и крупного бизнеса. В частности, предприниматели могут привлекать финансирование как для проектов строительства солнечных, ветровых или биогазовых станций, так и для строительства газотурбинных и газопоршневых электростанций, приобретение промышленных аккумуляторов, накопителей и т.д., уточняют в НБУ.

Также льготные кредиты на энергооборудование популярны и среди населения - украинцы подали в банки около 6000 заявок. Получили кредиты на 27 млн грн.

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Напомним:

С начала действия программ восстановления энергетических возможностей банки одобрили заявки на сумму 3,6 млрд гривен.