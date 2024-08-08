В приложение "Армия+" будут интегрированы сервисы и для семей военных

Мобильное приложение для украинских военнослужащих "Армия+" объединит все сервисы для военных в единой системе, кроме того, туда будут позже интегрированы сервисы для семей военных.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня мы идем еще дальше и представляем цифровую платформу для военных "Армия+". Наша цель - создать экосистему, которая делает жизнь военной простой и понятной. Впоследствии мы интегрируем в "Армию+" сервисы и для семей военных. Это глобальная задача. Это глобальная задача. охватывает все аспекты жизни наших защитников", – сказал Умеров на презентации приложения в четверг.

Как сообщала УП, в Украине заработало мобильное приложение "Армия+", благодаря которому военнослужащие смогут присылать командирам электронные рапорты.

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"С сегодняшнего дня (8 августа – УП) будет работать приложение "Армия+". Стартует он с базовой функции – это электронные рапорты. Через несколько минут и кликов можно будет сделать то, что сейчас занимает часы или даже дни. Также в приложении будет АрмияID ( электронные удостоверения военных – УП) и опрос (бойцов – УП), чтобы видеть реальную ситуацию с обеспечением наших подразделений.

Зеленский отметил, что цель применения – освободить украинскую армию от бумажной работы, чтобы командиры и солдаты не тратили свое время на "устаревшую и никому ненужную" бюрократию.

Президент подчеркнул, что на следующих этапах развития Армии+ в приложении должны появиться и другие функции, которые помогут воинам реализовать все необходимые социальные и коммуникативные потребности.

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В частности, по его словам, в приложении будут курсы и обучающие программы для бойцов. Зеленский также добавил, что в Армии+ будет обеспечена надежная коммуникация между воинами – созданы защищенные чаты.