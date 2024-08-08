Остановка транзита из РФ: как это повлияет на цену газа для бизнеса

В случае остановки транзита российского газа через Украину с 2025 года, тариф на транспортировку газа для внутренних, коммерческих потребителей вырастет с 0,2 до 0,6 грн за кубометр.

Такое мнение высказал бывший руководитель Оператора ГТС Украины Сергей Макогон в интервью LIGA.net.

"Сейчас транспортировка газа во внутренней системе стоит примерно 0,2 грн за кубический метр. По моим расчетам, в случае нулевого транзита эта цифра вырастет не более чем до 0,6 грн за куб", - говорит Макогон.

По его словам, учитывая нынешние цены на газ для коммерческих потребителей, общая цена поставок газа вырастет не более чем на 3%, что не является критичным.

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"Когда у нас рыночная цена на газ 12 грн за куб для коммерческих потребителей, то ее рост на 40 копеек, что меньше 3%, не создаст проблемы потребителям", - отмечает эксперт.

Напомним:

Российский "Газпром" заявил, что продолжает подавать газ в Европу через станцию "Суджа", в то же время транзитный поток российского газа через Украину снизился на 12%.

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Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему 8 августа снизился до 37,25 млн куб м.

По сравнению с предыдущим днем объемы транзита сократились на 6%. Это самое низкое значение транзита с 1 мая 2023 года.

Накануне в "Операторе ГТС Украины" сообщили, что транзит российского газа проходит в штатном режиме.

Экономическая правда.