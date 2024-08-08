ВАКС отказал акционеру "Укрнефтебурения" в отмене ареста Сахалинского месторождения

Высший антикоррупционный суд отказал одному из акционеров разрабатывающей Сахалинское месторождение компании "Укрнефтебурение" в отмене ареста имущества и передаче имущественных прав в Национальное агентство по управлению активами (АРМА).

Об этом сообщила глава агентства Елена Дума.

"ВАКС закрыл производство по рассмотрению ходатайства об отмене ареста по Сахалинскому месторождению. Заявителем не доказаны обстоятельства подсудности ВАКСа о рассмотрении этого ходатайства", - написала она в Telegram.

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Напомним:

Шестой апелляционный административный суд разрешил компании "Укрнефтебурение", которая была отчуждена у Игоря Коломойского, возобновить добычу на Сахалинском месторождении.

"Нафтогаз" надеется, что Сахалинское газовое месторождение возобновит работу к концу 2024 года.

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В конце 2023 года Государственная служба геологии и недр аннулировала специальное разрешение №6349 от 10 июля 2019 года, предоставленное "Укрнефтебурению" с целью добычи углеводородов Сахалинского нефтегазоконденсатного месторождения. Спецразрешение прекратили во исполнение постановления Шестого апелляционного административного суда.

По решению суда акции одной из крупнейших газодобывающих компаний Украины, "Укрнефтебурение", были переданы в управление АРМА.

За 6 месяцев простоя ЧАО "ВК "Укрнефтебурение" государство потеряло 2,46 млрд грн налогов.

Экономическая правда.