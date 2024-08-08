Минфин презентовал послам G7 планы реформирования Гостаможни

Министерство финансов в среду, 7 августа, представило послам и представителям стран Большой семерки (G7) планы по реформированию Государственной таможенной службы.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Реформирование Гостаможслужбы является одним из приоритетов Украины в процессе интеграции в ЕС. Целью является трансформация украинской таможни в восточную границу Европы по стандартам ЕС и одновременно усиление ее функции безопасности.

Мы заинтересованы в развитии эффективной, высокотехнологичной и прозрачной таможни, которая требует времени, взвешенных решений и консолидированной поддержки", – отметил министр финансов Сергей Марченко.

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Послы и представители посольств стран-членов G7 в Украине выразили готовность продолжить детальные обсуждения необходимых шагов по реформе.

Напомним:

Реформирование таможни предусмотрено Планом Украины в рамках инструмента ЕС Ukraine Facility, Национальной стратегией доходов на 2024-2030 годы, а также одним из структурных маяков в рамках Программы МВФ Extended Fund Facility.

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Принять изменения в Таможенный кодекс нужно не позже октября.

Экономическая правда