Продажи автомобилей в Китае сокращаются четвертый месяц подряд
Июльские продажи автомобилей в Китае упали по сравнению с прошлым годом, что стало четвертым месячным падением подряд.
Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на данные Китайской ассоциации легковых автомобилей.
Отмечается, что продажи автомобилей в Китае в июле упали на 3,1% по сравнению июлем 2023 года.
В сообщении уточняют, что это стало четвертым месячным падением подряд и усилило беспокойство по поводу замедления спроса на крупнейшем автомобильном рынке мира.
Сообщается, что продажи легковых автомобилей в июле достигли 1,73 миллиона, при этом темпы падения замедлились с 6,9% в июне.
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Напомним:
Российский "АвтоВАЗ" начал переговоры с китайским производителем "Haval" о поставках двигателей.