Соединенные Штаты обогнали Китай как крупнейшего торгового партнера Германии, которым он был 8 лет подряд.

Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на данные Немецкого статистического управления.

Соединенные Штаты обогнали Китай как крупнейшего торгового партнера Германии в первой половине 2024 года, поскольку стремление Берлина уменьшить зависимость от Пекина приобретает форму на фоне устойчивой американской экономики.

В целом немецкий экспорт в США за шесть месяцев вырос на 3,3% до почти 81 миллиарда евро, тогда как бизнес с Китаем сократился почти на 3% до чуть более 48 миллиардов евро.

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Немецкий импорт и экспорт в крупнейшую экономику мира с января по июнь составил около 127 млрд евро, тогда как для Китая эта цифра составляла 122 млрд евро.

США уже обогнали Китай в первом квартале, после того, как 2023 год стал восьмым годом подряд, когда Китай оставался партнером номер один для Германии, на несколько сотен миллионов.

Это смещение произошло после того, как Германия заявила, что хочет уменьшить свою зависимость от Китая, ссылаясь на политические разногласия и обвиняя Пекин в недобросовестной практике, хотя и не определилась с конкретными шагами в этой сфере.

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Импорт из Китая упал почти на 8% до 73,5 млрд евро, тогда как импорт из США снизился на 3,4% до 46,1 млрд евро, что было поддержано поставками энергетических товаров.

Экономическая правда.