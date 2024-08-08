АМКУ рассматривает соглашение между Гамбургом и швейцарским MSC: возможна монополизация в Украине
Антимонопольный комитет Украины в конце июля приступил к рассмотрению дела о продаже доли в немецком порту Гамбург швейцарской контейнерной компании MSC.
Об этом сообщила пресс-служба комитета, пишет LIGA.net.
Комитет пришел к выводу, что в определенных условиях это соглашение может привести к монополизации рынка перевалки контейнерных грузов в пределах порта Одесса, что является основанием для запрещения концентрации.
Следовательно, комитетом выявлены основания для углубленного исследования состояния конкуренции и анализа влияния концентраций на товарные рынки Украины.
Одновременно с началом рассмотрения указанных дел о концентрации комитетом начато рассмотрение дела о согласованных действиях, непосредственно связанных с осуществлением этих концентраций", – сообщил комитет.
В 2023 году MSC объявила о соглашении по приобретению доли в Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), являющемся оператором порта Гамбурга. После завершения сделки MSC получит 49,9% HHLA, у города Гамбург в лице компании HGV будет 50,1%.
На сайте АМКУ сообщается, что он проверит две концентрации в рамках данного соглашения:
- приобретение контроля над HHLA компаниями SAS Shipping Agencies Services SA r.l ("дочка" MSC) и HGV;
- приобретение контроля над Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft SE ("дочка" MSC) компаниями SAS Shipping Agencies Services и HGV.
Напомним:
Порт Гамбурга – самый большой морской порт в Германии и третий по величине в Европе.