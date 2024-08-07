10-ый день без отключений: в четверг отключать свет не будут

В четверг 8 августа не планируется применение графики почасовых отключений электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"8 августа отключения применяться не будут", - говорится в сообщении.

При изменении ситуации в энергосистеме энергетики сообщат дополнительно.

Реклама:

"Укрэнерго" призывает пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00.

Напомним:

Улучшение ситуации со светом стало возможным благодаря завершению ремонтов на двух АЭС и снижению температуры.

Реклама:

В "Укрэнерго" попросили украинцев привыкать к экономному энергопотреблению, особенно утром и вечером, и перенести его в день.

При условии отсутствия новых обстрелов, следующие три месяца Украина может пройти в энергобалансе - с минимальными ограничениями света.

Вторник 30 июля является первым днем июля, когда нет отключений электроэнергии, и при условии отсутствия вражеских атак на энергообъекты таких дней в ближайшие три месяца станет больше.