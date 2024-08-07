Минагрополитики прогнозирует падение урожая поздних сельхозкультур

В Украине потери поздних сельхозкультур из-за засухи могут составлять 10-15%.

Об этом заявил и.о. министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире единого национального телемарафона.

"Есть два основных типа культур - ранние и поздние. Если мы говорим о сборе урожая пшеницы, ячменя, гороха, рапса, ржи, овса, проса, - это ранняя группа. На нее аномальная жара имела влияние, но не критическое. Худшее влияние зафиксировано в юго-восточных областях, но в целом мы фактически по этим культурам вышли на предварительно прогнозируемый показатель (валового сбора) - ниже на 2-3%", - рассказал он, передает "Интерфакс-Украина".

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И.о. министра напомнил, что к группе сельхозкультур с поздними сроками созревания относятся подсолнечник, кукуруза и сахарная свекла. Их собирают преимущественно осенью.

"Здесь, скорее всего, будет более негативное влияние аномальных температур. Точно можно будет зафиксировать уже по факту сбора урожая, но на сегодня представляется, что может быть уменьшен урожай по этим культурам до 10-15%. Есть регионы, где уменьшения не будет, где было достаточное количество осадков, что позволяло проходить эту аномальную жару легче. Но есть регионы, где критическое влияние", - пояснил Высоцкий.

И.о. министра добавил, что точные цифры потери урожая сельхозкультур из-за аномальной жары 2024 года будут известны в сентябре-октябре, когда будет собрана основная масса урожая.

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В начале июля Минагрополитики пересмотрело прогноз по будущему урожаю, увеличив его с 74 до 77 млн тонн, из которых 56 млн тонн будут зерновые и зернобобовые и 21 млн тонн - масличные культуры.

Чуть позже прогноз изменился. В министерстве сообщили, что из-за рекордной засухи в южных областях Украины, урожайность пшеницы и ячменя может снизиться на 5-7% по сравнению с прошлым годом.

Позже Министерство аграрной политики уже прогнозировало существенное снижение урожайности поздних культур из-за аномальной жары в июле.

Экономическая правда