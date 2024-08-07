БЭБ подозревает полтавских чиновников в растрате на закупке крупной партии дронов 

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области подозревают бывшего директора и главного специалиста оборонного департамента в растрате бюджетных средств при закупке дронов. В горсовете провели обыски.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Согласно сообщению, в декабре 2023 года подозреваемые провели закупку квадрокоптеров для воинских частей за 38 млн грн.

Впоследствии во время мониторинга рыночных цен специалисты территориального управления БЭБ обнаружили значительное завышение стоимости заказа.

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В частности аналитики БЭБ подтвердили 5,3 млн грн нанесенного ущерба местному бюджету.

Детективы провели обыски помещений фигурантов и помещения горсовета и изъяли документы, компьютерную технику, мобильные телефоны,

По результатам проведенных следственных действий двум лицам сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса.

Напомним:

Один из известных организаторов азартных игр возместил более миллиарда гривен неуплаченных налогов в бюджет.

Экономическая правда