БЭБ подозревает полтавских чиновников в растрате на закупке крупной партии дронов
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области подозревают бывшего директора и главного специалиста оборонного департамента в растрате бюджетных средств при закупке дронов. В горсовете провели обыски.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Согласно сообщению, в декабре 2023 года подозреваемые провели закупку квадрокоптеров для воинских частей за 38 млн грн.
Впоследствии во время мониторинга рыночных цен специалисты территориального управления БЭБ обнаружили значительное завышение стоимости заказа.
В частности аналитики БЭБ подтвердили 5,3 млн грн нанесенного ущерба местному бюджету.
Детективы провели обыски помещений фигурантов и помещения горсовета и изъяли документы, компьютерную технику, мобильные телефоны,
По результатам проведенных следственных действий двум лицам сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса.
Напомним:
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Экономическая правда