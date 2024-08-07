Министерство обороны взяло на вооружение огнемет украинского производства

В оборонном ведомстве кодифицировали и допустили к использованию пехотный реактивный огнемет украинского производства.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В Министерстве обороны кодифицировали и допустили к эксплуатации в войсках огнемет пехотный реактивный, разработанный специалистами одного из учреждений сектора ОПК.

В сообщении уточняют, что это переносное оружие, предназначенное для поражения огневых точек противника, легкобронированной и автомобильной техники врага.

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Также из огнемета можно уничтожать живую силу врага за укрытиями, преградами и на открытой местности.

Огнемет оснащен реактивной гранатой со специальной термобарической смесью. По своему фугасному действию взрыв этой гранаты эквивалентен детонации артиллерийского снаряда крупного калибра. Опасность для живой силы врага сохраняется на расстоянии более полусотни метров от эпицентра взрыва.

Отмечается, что особенно эффективным является использование огнемета во время штурмовых действий в городской среде. Например, враг, который укрылся в кирпичном доме, не будет иметь шансов на выживание, если выстрел огнемета взорвется внутри.

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Напомним:

"Агентство оборонных закупок" Министерства обороны Украины заключило контракты со 102 отечественными поставщиками, из которых 45% - это производители БПЛА.

Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках бронеавтомобиль "Джура", предназначенный для выполнения различных тактических задач.