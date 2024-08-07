Риски для всех: НБУ об индивидуальных разрешениях для смягчения валютных ограничений

Национальный банк Украины (НБУ) понимает проблемы, с которыми сталкивается бизнес из-за действующих лимитов на внешние валютные переводы, однако по-прежнему предпочитает постепенное снятие ограничений для всех, чем выдачу индивидуальных разрешений.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины, передает "Интерфакс-Украина".

"Национальный банк понимает проблемы, с которыми сталкиваются субъекты хозяйствования из-за имеющихся валютных ограничений.

Предоставление же индивидуальных разрешений отдельным компаниям потребует расходования ограниченного ресурса страны, что может существенно подорвать способность Национального банка формировать предпосылки для смягчения валютных ограничений для всех", - ответил регулятор на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Реклама:

Центробанк отметил, что в Меморандуме об экономической и финансовой политике в рамках 4-го пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) с Международным валютным фондом (МВФ) предусмотрено, что решение НБУ о предоставлении индивидуальных разрешений должны соответствовать Стратегии и целям обеспечения макроэкономической, финансовой и внешней стабильности, и будут приниматься в случаях исключительной важности для государства в военное время.

"Учитывая это, Национальный банк будет принимать решение о дальнейших шагах по смягчению валютных ограничений с учетом их этапности согласно Дорожной карте, а также с соблюдением ключевых принципов Стратегии и только тогда, когда будут сформированы надлежащие предпосылки их реализации", - подчеркнул НБУ.

Регулятор добавил, что текущая ситуация в экономике Украины и на финансовых рынках требует значительной взвешенности при принятии решений, которые могут повлиять на макроэкономическую стабильность.

Реклама:

"НБУ является последовательным в проведении своей политики, направленной на взвешенное принятие решений, основанных на комплексном анализе влияния соответствующих операций на состояние денежно-кредитного рынка, включая уровень международных резервов Украины", - говорится в ответе.

"С одной стороны это необходимо, чтобы сохранить баланс в удовлетворении приоритетных потребностей экономики страны, а с другой - не допустить нарушения баланса на денежно-кредитном рынке", - резюмировал Нацбанк.

Регулятор напомнил, что предоставляет бизнесу возможность погашать просроченные процентные платежи по состоянию на 1 мая 2024 года в пределах квартального лимита 1 млн евро, тогда как все будущие плановые платежи можно погашать без ограничений по сумме.

Кроме того частично - до 1 млн евро на одного эмитента - разрешено репатриировать "новые" дивиденды по корпоративным правам или акциям за границу, начисленные по результатам деятельности в период, начинающийся с 1 января 2024 года.

Дополнительно к этим мерам с 11 июля 2024 года разрешено переводить средства из Украины для выплаты юрлицом-резидентом дивидендов сверх разрешенных к этому объемов при условии, что эти средства в конечном итоге направляются на осуществление плановых выплат процентного дохода (купонов) по еврооблигациям, эмитированным связанным нерезидентом.

Напомним:

Кабмин 15-ю распоряжениями от 6 и 13 февраля одобрил ходатайство к НБУ с просьбой разрешить компаниям из групп "ВФ Украина", ДТЭК, "Метинвест", "Интерпайп" и "Кернел" платежи из Украины по евробондам и другим обязательствам перед внешними кредиторами.

В приложенных документах отмечалось, в частности, что такие решения позволят сохранить доверие инвесторов, сохранить компаниям, многие из которых являются крупнейшими экспортерами, валютные средства и обеспечить их более эффективную и стабильную работу в будущем. Общая сумма ходатайств составляет более $1,8 млрд.