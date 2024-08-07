НКЦБФР зафиксировала нарушения на собрании акционеров "Укрнефтебурения"

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) зафиксировала нарушение профильного законодательства обществом ЧАО "Добывающая компания "Укрнефтебурение" (УНБ) при организации дистанционного внеочередного общего собрания акционеров УНБ, состоявшегося 11 марта 2024 года.

Об этом пишет NADRA.INFO со ссылкой на постановление НКЦБФР о применении мер воздействия контрольного характера от 13.06.2024 (17.06.2024), о котором широкой общественности до сих пор не сообщали.

О нарушениях при созыве и проведении собрания в Комиссию обратились акционеры УНБ: Частная компания с ограниченной ответственностью JKX Ukraine B.V. (Нидерланды), ARES SYSTEMS LTD (Англия), ARIANA BUSINESS LIMITED (Англия), которые владеют более 5% акций ЧАО.

НКЦБФР установила, что Укрнефтебурение нарушило требования Закона Украины "Об акционерных обществах" и Порядка созыва и проведения дистанционного общего собрания акционеров в части не предоставления акционерам возможности ознакомиться с материалами при подготовке к общему собранию, а также материалами, необходимыми для принятия решений по вопросам, включенным в проект повестки дня.

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Кроме этого, УНБ не предоставило ответы на письменные вопросы акционеров по вопросам, включенным в проект повестки дня общего собрания, и не направило акционерам отказ во включении их предложений в проект повестки дня общего собрания акционеров.

Укрнефтебурение подало в НКЦБФР ряд объяснений, которые "не опровергают совершение правонарушения".

За совершение нарушений профильного законодательства НКЦБФР применила в отношении ЧАО "ДК "УКРНЕФТЕБУРИННЯ" основную меру воздействия контрольного характера в виде публичного предупреждения.

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JKX Ukraine B.V. обратилось в Хозяйственный суд города Киева с иском о признании решений общего собрания акционеров недействительными.

В свою очередь, ЧАО "ВК "Укрнефтебурение" обратилось в Киевский окружной административный суд с иском против НКЦБФР - просит суд признать противоправным и отменить постановление Комиссии "о применении мер воздействия контрольного характера".

Напомним:

ЧАО "ВК "Укрнефтебурение" находится в управлении ПАО "Укрнафта". Частный акционер УНБ заявлял о незаконном отчуждении его активов.

В декабре 2023 г. Укрнефтебурение прекратило добычу углеводородов на Сахалинском нефтегазоконденсатном месторождении из-за аннулирования специального разрешения, в результате чего, по данным руководства УНБ, государство недополучило миллиарды гривен.

6 августа Шестой апелляционный административный суд разрешил компании "Укрнефтебурение", которая была отчуждена у Игоря Коломойского, возобновить добычу на Сахалинском месторождении.