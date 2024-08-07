Полиция заказала ремонт за 50 миллионов с завышенными ценами на арматуру и кондиционеры 

Главное управление Национальной полиции в Одесской области по результатам тендера заказало ООО "Строительная Группа "Гарант Качества" реконструкцию комплекса зданий за 56,58 млн грн.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на издание "Центр публичных расследований".

На следующий день после заключения договора полиция договорилась с подрядчиком о снижении стоимости на 3,17 млн грн за счет снижения некоторых составляющих сметы. Однако и после внесенных изменений журналистка "Центра публичных расследований" нашла некоторые стройматериалы и оборудование по завышенной цене.

Как выяснилось, арматуру класса А-III диаметром 14 мм учли по 50 331 грн/т (здесь и далее цены указаны с НДС). На рынке ее можно купить по 32 050 грн/т, что на 36% дешевле.

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Согласно смете в здании полиции будет установлено как минимум 18 кондиционеров. Самая дорогая в смете сплит-система стоит более 69 708 грн. Таких систем планируют поставить 4 штуки.

Проверка на hotline показывает среднюю рыночную цену этих сплит-систем на уровне 47 тыс грн. А в одном из магазинов, с которым удалось связаться журналистке, подтвердили, что имеют тождественные за 34 тыс грн. Это почти вдвое дешевле чем в смете.

Стоимость стройматериалов в договоре определена "динамической", что означает возможность изменения стоимости по ходу строительства. Поэтому окончательные цены будет знать только заказчик.

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ООО "Строительная группа "Гарант качества" принадлежит Геннадию Лебедеву из Николаева.

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Экономическая правда