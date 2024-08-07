Аудитор из "большой четверки" получил штраф за слишком большой гонорар от компании Абрамовича

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Британский регулятор наложил штраф в почти 300 тыс фунтов на аудиторскую компанию Ernst & Young LLP (EY UK) за превышение положенного лимита на гонорары.

Об этом сообщает Financial Times.

Регулятор бухгалтерского учета Великобритании наложил на EY 295 000 фунтов стерлингов после того, как бухгалтерская фирма нарушила лимит комиссии в отношении своего клиента Evraz, российской сталелитейной компании, крупнейшим акционером которой в то время был олигарх Роман Абрамович.

Штраф был наложен на компанию "Большой четверки" после того, как EY не придерживался этических стандартных правил наблюдательной организации во время аудита Evraz в 2021 году. EY также получила нефинансовые санкции, в частности выговор.

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В Британии для минимизации конфликта интересов действуют ограничения на предоставление аудиторскими компаниями неаудиторских услуг (таких как консалтинг).

Отмечается, что ограничение на неаудиторские работы составляет 70% от средней суммы гонораров, уплаченных аудиторской фирме за предыдущие три года подряд.

EY в 2021 году превысила этот показатель, неправильно посчитав соотношение гонораров на уровне сети, тогда как надо было это сделать на уровне фирмы. Общая сумма гонорара составила 535 000 долл - вдвое больше разрешенного лимита 280 000 долл.

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В сообщении добавляют, что нарушение не было преднамеренным, признал регулятор.

Экономическая правда.