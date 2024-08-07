В "Укрнафте" сформировали наблюдательный совет: кто вошел

В "Укрнафте" избран полный состав Наблюдательного совета: к команде присоединилась Екатерина Кузнецова - независимый член наблюдательного совета.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрнафты".

Следовательно, состав наблюдательного совета ПАО "Укрнафта" выглядит следующим образом:

Екатерина Кузнецова - независимый директор (член).

Тимоти Додсон - независимый директор (член).

Дункан Джеймс Найтингейл - независимый директор (член).

Людмила Дараган - представительница от государства.

Роза Тапанова - представительница от НАК "Нафтогаз Украины".

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Экономическая правда.

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