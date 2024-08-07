В "Укрнафте" сформировали наблюдательный совет: кто вошел
Среда, 7 августа 2024, 12:54 -
В "Укрнафте" избран полный состав Наблюдательного совета: к команде присоединилась Екатерина Кузнецова - независимый член наблюдательного совета.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрнафты".
Следовательно, состав наблюдательного совета ПАО "Укрнафта" выглядит следующим образом:
- Екатерина Кузнецова - независимый директор (член).
- Тимоти Додсон - независимый директор (член).
- Дункан Джеймс Найтингейл - независимый директор (член).
- Людмила Дараган - представительница от государства.
- Роза Тапанова - представительница от НАК "Нафтогаз Украины".
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Экономическая правда.
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