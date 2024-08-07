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В "Укрнафте" сформировали наблюдательный совет: кто вошел

Среда, 7 августа 2024, 12:54 - Артур Крыжный

В "Укрнафте" избран полный состав Наблюдательного совета: к команде присоединилась Екатерина Кузнецова - независимый член наблюдательного совета.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрнафты".

Следовательно, состав наблюдательного совета ПАО "Укрнафта" выглядит следующим образом:

  • Екатерина Кузнецова - независимый директор (член).
  • Тимоти Додсон - независимый директор (член).
  • Дункан Джеймс Найтингейл - независимый директор (член).
  • Людмила Дараган - представительница от государства.
  • Роза Тапанова - представительница от НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним:

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Шестой апелляционный административный суд разрешил компании "Укрнефтебурение", которая была отчуждена у Игоря Коломойского, возобновить добычу на Сахалинском месторождении.

Хозяйственный суд Полтавской области назначил взыскать с ООО "Татнефть-АЗС-Украина" в пользу отдела образования Валковского горсовета Харьковской области задолженность, пеню и штраф на полмиллиона гривен.

Экономическая правда.

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Укрнафта
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