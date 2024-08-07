Украинские суды отменили 88% штрафов ТЦК

В 88% дел суды приняли решение в пользу истцов и отменили штрафы ТЦК.

Об этом сообщает пресс-служба Опендатабот.

В 88% рассмотренных дел (30 дел) суды приняли решение в пользу истцов и отменили штрафы ТЦК.

По меньшей мере 34 дела с требованием украинцев обжаловать штрафы от ТЦК рассмотрели украинские суды с момента внедрения новых норм о нарушении правил воинского учета.

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В 30 делах суды приняли решение в пользу истцов и отменили штрафы, а в четырех делах суды отказали гражданам и оставили штрафы в силе. Кроме этого, в реестре также есть обжалование штрафа женщиной с медицинской специальностью.

Больше всего отмен касаются нарушений, которые произошли до вступления в силу изменений в законе, отметили в Опендатабот. Суды учитывают, что закон не имеет обратного действия - соответственно, не позволяет наказать за давнее правонарушение по новым правилам.

В частности так произошло в деле, где штраф от ТЦК оспаривала женщина, медик по специальности. На момент, как истец получала медицинское образование, обязанности становиться на учет не было - поэтому суд отменил этот штраф.

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В 20% штрафы обжалованы из-за нарушения процедуры привлечения к ответственности или отсутствия доказательств совершения правонарушения.

В качестве примера, в Опендатаботе привели обжалование штрафа мужчиной за непребывание на воинском учете в РТЦК мужчины, который за две недели до того получил временное удостоверение о постановке на воинский учет.

В другом случае в суд обратился мужчина, который прибыл в ТЦК для уточнения данных, взамен получил штраф. В постановлении представители ТЦК не доказали совершение правонарушения и пропустили сроки, через которые за это могли наказать - поэтому суд отменил штраф.

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Напомним:

За половину 2024 года взыскали больше штрафов по сравнению с 2023 годом, когда взыскали 10 337 штрафов за нарушение правил воинского учета.