США предупредили Турцию о санкциях из-за военного экспорта в Россию

getty images

США предупредили Турцию о рисках санкций за поставки в Россию западной техники, которую можно использовать в военных целях.

Об этом сообщает Financial Times.

Администрация Байдена требует от Турции закрыть канал поставки западных, в том числе американских, технологий в Россию.

Отмечается, что помощник министра торговли США Мэттью Аксельрод во время последней поездки в Турцию призвал местных чиновников усилить контроль над экспортом полупроводниковых чипов и других деталей американского производства.

Реклама:

По его словам надо, чтобы Турция помогла нам остановить незаконные поставки американских технологий в Россию.

"Нужен прогресс, причем быстрый, со стороны турецких властей и промышленности, иначе у нас не будет другого выбора, чем привлечь к ответственности тех, кто уклоняется от нашего экспортного контроля", – сказал Аксельрод.

Особое недовольство США вызывает то, что Турция стала для России ключевым хабом для импорта электроники западного производства, в частности процессоров, карт памяти и усилителей для ракет и беспилотников, а также станков.

Реклама:

Аксельрод предупредил Турцию, что это срочная проблема, и призвал принять меры для остановки этих поставок.

Сообщается, что в черном списке Министерства торговли уже 18 турецких компаний.

"Их будет все больше и больше, пока США не увидят улучшения ситуации", – добавил Аксельрод.

Напомним:

Угроза вторичных санкций США в отношении турецких банков, принимающих платежи из России, сильно ударила по российско-турецкой торговле.