Нацбанк укрепил курс гривны: сколько стоят доллар и евро

По состоянию на 7 августа Национальный банк уменьшил курс гривны к доллару на 16 копеек, евро снизил - на 35 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,03 грн, евро - 44,79 грн (на 6 августа доллар - 41,19 грн, евро - 45,14 грн).

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,21 - 41,30 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 44,96 - 45,18 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 40,90 - 41,35 грн (курс на 6 августа - 41,00 - 41,45 грн);

Евро - 44,70 - 45,25 грн (курс на 6 августа - 44,75 - 45,55 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 40,65 - 41,25 грн;

Ощадбанк - 41,00 - 41,60 грн;

Укрсиббанк - 40,85 - 41,40 грн;

ПУМБ - 41,00 - 41,40 грн;

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,322 грн за доллар, monobank - 41,321 грн.

Экономическая правда.