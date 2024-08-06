Акции Uber выросли, а прибыль компании превысила ожидания

Отчетность компании в течение второго квартала превзошли ожидания, и компания спрогнозировала рост продаж.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Акции Uber выросли во вторник после того, как компания сообщила, что вернулась к прибыльности благодаря стабильному росту своих бизнесов по поездкам и доставке еды в прошлом квартале.

Отмечается, что цу сигнализирует о том, что компания продолжает придерживаться дисциплины в отношении расходов, даже несмотря на то, что спрос восстановился после пандемии.

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За три месяца до июня компания получила более высокую, чем ожидалось, прибыль в размере 1,02 млрд долл, что включает в себя 333 млн долл от инвестиций в акционерный капитал, а также доход от операционной деятельности.

Аналитики ожидали, что прибыль компании составит 654 млн долл.

Акции Uber поднялись почти на 5% вскоре после открытия биржи.

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В прошлом году Uber получил свою первую годовую прибыль как публичная компания, и это событие ознаменовало конец эпохи, когда компании тратили большие средства и терпели значительные убытки, пытаясь завоевать долю рынка.

Но за первые три месяца этого года компания скатилась к убыткам, поскольку потери от инвестиций в акционерный капитал и судебных разбирательств повлияли на ее финансовый результат, хотя основная деятельность оставалась прибыльной.

Общий объем заказов Uber вырос во втором квартале на 19% в годовом исчислении до 39,95 млрд долл, что немного превысило ожидания аналитиков. Количество заказов на поездки выросло на 23%, а заказов на доставку - на 16%.

Доход, или доля Uber от этих заказов, увеличился на 16% до 10,7 млрд долл, что также немного превысило ожидания.

Напомним:

Соглашение между Uber и BYD направлено на привлечение 100 000 новых электромобилей к платформе по всему миру.