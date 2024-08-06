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Разницу между тарифом на газ и рыночной ценой оплачиваем мы с вами - Чернышов

Вторник, 6 августа 2024, 16:26 - Артур Крыжный

Рыночная цена на газ для населения составляет 15 гривен за кубометр, но "Нафтогаз" обеспечивает стоимость в размере 7,96 грн.

Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышов в интервью NV.

"Она составляет около 15 грн за кубометр. Действует мораторий на рост цен. Мы обеспечим стоимость в размере 7,96 грн на следующую зиму", - заявил он.

Чернышев отметил, что разницу в тарифах, как и все государственные сервисы, оплачивает государственный бюджет: "то есть мы с вами".

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"Все государственные сервисы стоят денег. Их оплачивает государственный бюджет, то есть мы с вами. Эта разница в тарифах сокращает возможности Нафтогаза платить дивиденды и налоги в государственный бюджет. Я сторонник исключительно рыночных механизмов, больше ничего не действует в мире", - добавил он.

Напомним:

Российские власти инициировали рекордное за 11 лет повышение тарифов на газ, чтобы увеличить бюджет "Газпрома", который в прошлом году получил рекордный в своей истории чистый убыток.

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Экономическая правда.

энергетика тариф газ
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