Гороховский предлагает сократить программы поддержки бизнеса, а не повышать налоги "малышам"

Соучредитель monobank и член Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения при президенте ("Совет семи") Олег Гороховский выступает за сокращение программ поддержки бизнеса вместо предложенного в законопроекте №11416 повышения налогов для малых и средних предприятий.

Об этом Гороховский сообщил в Telegram.

"Мы ("Совет семи") уверены, что трогать маленьких и средних ФЛП нельзя. Запланированное повышение налоговой нагрузки на них может принести дополнительно около 7,9 млрд. гривен - эта сумма несопоставима с потребностями бюджета, с одной стороны, с другой, она сравнима с расходами на программы поддержки бизнеса, которые лучше сократить, чем повышать налоги малышам, - написал он.

Он также отметил, что необходимо положить конец структурированию крупных бизнесов через ФЛП и начать борьбу с зарплатами в конвертах и ​​неуплатой налогов крупным бизнесом.

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"Не платить налоги, особенно во время войны, это преступление, как не объясняй себе причины, оправдывать это нельзя, но акцент следует делать на крупном бизнесе", - считает Гороховский.

"Экономическая правда" ранее подробнее описала предложенные налоговые "ноу-хау": Надо финансировать войну. Какие налоги вырастут

Напомним:

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Дефицит бюджета составляет 500 млрд гривен: если Рада не поддержит правительственный пакет налогообложения, уже в сентябре могут возникнуть проблемы с выплатами военным.

Торгово-промышленная палата Украины призывает воздержаться от законопроекта №11416, который повышает существующие и вводит новые ставки военного сбора.

Ранее, против законопроекта высказался основатель Ajax Systems Александр Конотопский: "Налоги поднимать нельзя. Это архитектурная вещь. Ни граждане, ни бизнес к этому не готовы".

Вместе с ним, свое отношение к правительственному предложению высказал соучредитель monobank Олег Гороховский:

"Сейчас слушай ... Тот, кто придет к тебе, с предложением повысить налоги в воюющей стране, тот и предатель", - написал он на фейсбук-странице.

На вопрос, как находили средства во время предыдущих войн, Гороховский написал, что "расстреливали тех, кто ворует и мародерствует во время войны".