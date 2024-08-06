Укрэнерго" впервые объявило долгосрочные спецаукционы для балансировки энергосистемы

НЭК "Укрэнерго" объявил первые долгосрочные аукционы закупки вспомогательных услуг для балансировки энергосистемы, как состоятся 15 и 22 августа.

Об этом сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время форума "Децентрализованная генерация. Новые возможности для бизнеса и общин".

"Укрэнерго планирует купить услуги по предоставлению разных видов резервов, заключив договоры с победителями аукционов на 5 лет с отсрочкой предоставления услуги до одного года.

По словам Кудрицкого, такие условия аукционов – уникальная возможность для инвесторов, бизнесов и общин как обеспечить энергонезависимость, так и расширить или начать новый бизнес.

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"На первом аукционе 15 августа будет выставлена ​​потребность в 99 МВт. Мы будем покупать услуги первичного регулирования. В этом аукционе могут принять участие, в основном, системы накопления энергии – очень быстрые и очень маневренные установки, способные выполнить команду диспетчера за 15 секунд.

Второй аукцион пройдет 22 августа. Он более массовый, будем покупать 1000 МВт: 579 МВт – услуга загрузки, то есть способность новых электростанций поддерживать энергосистему путем увеличения своей выработки, и 421 МВт – это симметричный резерв. В этом аукционе могут участвовать газопоршневые, газотурбинные установки и электростанции на биомассе. Это станции, которые могут разгружаться и загружаться по команде диспетчера в течение 15 минут", - отметил Владимир Кудрицкий.

По его информации, победители аукциона получат фиксированный контракт в евро с возможностью отсрочки предоставления услуги на один год. То есть, у победителей будет время до сентября 2025 года построить электростанцию ​​или установку, способную обеспечивать балансировку энергосистемы. При этом тариф, который предлагает Укрэнерго, будет ощутимо выше, чем платят операторы европейских энергосистем.

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По словам Владимира Кудрицкого, эти аукционы станут революционным шагом по построению распределенной генерации в Украине. А планы и потребности энергосистемы в результате разрушений, нанесенных россией, значительны. Для построения устойчивой к возможным атакам системы в ближайшие несколько лет в Украине нужно:

+4, ГВт мощностей новых ветровых электростанций;

+ 3,8 ГВт солнечных электростанций;

+ 1,4 ГВт мощностей газовой генерации;

+ 1,1 ГВт мощностей новых ТЭС на биотопливе;

+0,8 ГВт мощностей установок хранения энергии.

"Чтобы все это было построено – нужно около 12-13 миллиардов евро. Воплотить столь масштабные изменения невозможно без привлечения частных инвестиций. Следовательно, нужны экономические предпосылки, чтобы бизнес и общины были заинтересованы в построении новой децентрализованной энергосистемы. Такие условия созданы решениями правительства и НКРЭКУ по предложению Укрэнерго, что и сделало возможным внедрение механизма долгосрочных аукционов", - отметил Кудрицкий.

В Укрэнерго напомнили, что 6 августа – последний день уплаты гарантийного взноса для участия в аукционе по покупке резервов поддержки частоты (РПЧ). Для аукционов по покупке автоматических резервов восстановления частоты срок оплаты истекает 12 августа.

Справочно

Вспомогательные услуги – готовность электростанции к изменению мощности производства по команде диспетчера. Таким образом, обеспечивается стабильность работы энергосистемы. "Укрэнерго" как оператор системы передачи заключает соответствующий договор и покупает эту услугу у компаний-производителей электроэнергии.

Экономическая правда