Укрэнерго" впервые объявило долгосрочные спецаукционы для балансировки энергосистемы
НЭК "Укрэнерго" объявил первые долгосрочные аукционы закупки вспомогательных услуг для балансировки энергосистемы, как состоятся 15 и 22 августа.
Об этом сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время форума "Децентрализованная генерация. Новые возможности для бизнеса и общин".
"Укрэнерго планирует купить услуги по предоставлению разных видов резервов, заключив договоры с победителями аукционов на 5 лет с отсрочкой предоставления услуги до одного года.
По словам Кудрицкого, такие условия аукционов – уникальная возможность для инвесторов, бизнесов и общин как обеспечить энергонезависимость, так и расширить или начать новый бизнес.
"На первом аукционе 15 августа будет выставлена потребность в 99 МВт. Мы будем покупать услуги первичного регулирования. В этом аукционе могут принять участие, в основном, системы накопления энергии – очень быстрые и очень маневренные установки, способные выполнить команду диспетчера за 15 секунд.
Второй аукцион пройдет 22 августа. Он более массовый, будем покупать 1000 МВт: 579 МВт – услуга загрузки, то есть способность новых электростанций поддерживать энергосистему путем увеличения своей выработки, и 421 МВт – это симметричный резерв. В этом аукционе могут участвовать газопоршневые, газотурбинные установки и электростанции на биомассе. Это станции, которые могут разгружаться и загружаться по команде диспетчера в течение 15 минут", - отметил Владимир Кудрицкий.
По его информации, победители аукциона получат фиксированный контракт в евро с возможностью отсрочки предоставления услуги на один год. То есть, у победителей будет время до сентября 2025 года построить электростанцию или установку, способную обеспечивать балансировку энергосистемы. При этом тариф, который предлагает Укрэнерго, будет ощутимо выше, чем платят операторы европейских энергосистем.
По словам Владимира Кудрицкого, эти аукционы станут революционным шагом по построению распределенной генерации в Украине. А планы и потребности энергосистемы в результате разрушений, нанесенных россией, значительны. Для построения устойчивой к возможным атакам системы в ближайшие несколько лет в Украине нужно:
- +4, ГВт мощностей новых ветровых электростанций;
- + 3,8 ГВт солнечных электростанций;
- + 1,4 ГВт мощностей газовой генерации;
- + 1,1 ГВт мощностей новых ТЭС на биотопливе;
- +0,8 ГВт мощностей установок хранения энергии.
"Чтобы все это было построено – нужно около 12-13 миллиардов евро. Воплотить столь масштабные изменения невозможно без привлечения частных инвестиций. Следовательно, нужны экономические предпосылки, чтобы бизнес и общины были заинтересованы в построении новой децентрализованной энергосистемы. Такие условия созданы решениями правительства и НКРЭКУ по предложению Укрэнерго, что и сделало возможным внедрение механизма долгосрочных аукционов", - отметил Кудрицкий.
В Укрэнерго напомнили, что 6 августа – последний день уплаты гарантийного взноса для участия в аукционе по покупке резервов поддержки частоты (РПЧ). Для аукционов по покупке автоматических резервов восстановления частоты срок оплаты истекает 12 августа.
Справочно
Вспомогательные услуги – готовность электростанции к изменению мощности производства по команде диспетчера. Таким образом, обеспечивается стабильность работы энергосистемы. "Укрэнерго" как оператор системы передачи заключает соответствующий договор и покупает эту услугу у компаний-производителей электроэнергии.
Экономическая правда