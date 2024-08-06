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Жители трех областей смогут получить гуманитарный сжиженный газ - Шмыгаль

Вторник, 6 августа 2024, 14:32 - Артур Крыжный

В Донецкой, Сумской и Харьковской областях будет действовать проект, по которому жители областей будут получать гуманитарный газ в баллонах.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Для жителей Донецкой, Сумской и Харьковской областей будет действовать экспериментальный проект, благодаря которому они будут получать газ в баллонах как гуманитарную помощь", - заявил он.

Он пояснил, что местные власти будут собирать заявки от граждан и передавать их газораспределительным сетям.

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"Особое внимание к ветеранам, многодетным семьям, одиноким людям, к людям с инвалидностью и малообеспеченным", - добавил Шмыгаль.

Экономическая правда.

правительство газ
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