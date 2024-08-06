В Украине можно получить грант на выращивание винограда: до 330 тысяч на гектар

До 300 тысяч на гектар - такие гранты будут выдавать в Украине на выращивание винограда. Получить деньги может как виноградарь, так и производитель вина.

Об этом сообщает исполняющий обязанности Министра агрополитики Тарас Высоцкий.

По словам его словам, размер гранта может достигать 330 тысяч гривен за один гектар для высадки новых виноградных полей.

Грант могут получить как виноградари, так и виноделы, которые предлагают крафтовые изделия и занимаются собственным производством.

Реклама:

Отмечается, что изменения в Порядок предоставления грантов, которые недавно утверждены Правительством, должны способствовать увеличению площадей виноградников во всех регионах Украины.

Также есть возможность получить гранты и тем фермерам, которые продолжают несмотря на риски, работать в прифронтовых регионах.

Напомним:

Реклама:

Кабинет Министров расширил программу "еРобота" для аграриев по направлению создания новых садов и теплиц: больше украинских виноделов смогут воспользоваться выплатами.